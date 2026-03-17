Ο Κώστας Φορτούνης στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είναι γνωστό ότι είναι λάτρης του μπάσκετ, αλλά και των Πειραιωτών
Ο Κώστας Φορτούνης έδωσε το παρών στο ΣΕΦ για να δει από κοντά τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τη Φενερμπαχτσέ για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας έχει διακοπή μέχρι τις 3 Απριλίου και ο Φορτούνης βρίσκεται στην Ελλάδα για να είναι κοντά με την οικογένειά του και δεν έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στο πλευρό του μπασκετικού Ολυμπιακού.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Αλ Καλίτζ φέτος μετρά 9 γκολ και 11 ασίστ σε 22 αγώνες και είναι πιθανό αυτή να είναι η τελευταία του χρονιά στην ομάδα. Μάλιστα, σενάρια τον φέρνουν κοντά στους Πειραιώτες.

 

Στο γήπεδο βρίσκονται επίσης και οι Πιρόλα και Ποντένσε από την ομάδα ποδοσφαίρου, αλλά και οι παλαίμαχοι μπασκετμπολίστες των Πειραιωτών, Πρίντεζης και Παπαλουκάς.

