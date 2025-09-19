Αθλητικά

Ο Κώστας Φορτούνης συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις στη Σαουδική Αραβία – Τρίτη ασίστ σε ισάριθμα παιχνίδια

Ακόμα μία καλή εμφάνιση από τον Έλληνα μεσοεπιθετικό
ο Κώστας Φορτούνης με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ
ο Κώστας Φορτούνης με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ

Ο Κώστας Φορτούνης έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά τη σεζόν στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ, καθώς με τη σημερινή τελική πάσα που έδωσε στον Κινγκ, έφτασε τις τρεις σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Η Αλ Καλίτζ ισοφάρισε την Αλ Κάντσια με την ασίστ του Κώστα Φορτούνη, όμως με γκολ στις καθυστερήσεις η ομάδα του ηττήθηκε με 2-1. Στον αγώνα ήταν βασικοί και οι Δημήτρης Κουρμπέλης και Γιώργος Μασούρας.

Ο Γιώργος Μασούρας μάλιστα, πέτυχε και γκολ το οποίο ακυρώθηκε μετά από χρήση του VAR για επιθετικό φάουλ στο 46ο λεπτό.

 

Η Αλ Καλίτζ μετά από τρεις αγωνιστικές βρίσκεται στην 5η θέση με έξι βαθμούς. 

