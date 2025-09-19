Ο Κώστας Φορτούνης συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις στη Σαουδική Αραβία – Τρίτη ασίστ σε ισάριθμα παιχνίδια

Ο Κώστας Φορτούνης έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά τη σεζόν στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ, καθώς με τη σημερινή τελική πάσα που έδωσε στον Κινγκ, έφτασε τις τρεις σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Η Αλ Καλίτζ ισοφάρισε την Αλ Κάντσια με την ασίστ του Κώστα Φορτούνη, όμως με γκολ στις καθυστερήσεις η ομάδα του ηττήθηκε με 2-1. Στον αγώνα ήταν βασικοί και οι Δημήτρης Κουρμπέλης και Γιώργος Μασούρας.

78′ AL QADSIAH 1 x 1 AL KHALEEJ

Joshua King

Kostas Fortounis



O artilheiro do campeonato empata a partida! pic.twitter.com/niBt6hwXuE — Central do Arabão (@centraldoarabao) September 19, 2025

Ο Γιώργος Μασούρας μάλιστα, πέτυχε και γκολ το οποίο ακυρώθηκε μετά από χρήση του VAR για επιθετικό φάουλ στο 46ο λεπτό.

Giorgos Masouras was inches away from the equalizer for Al Khaleej, unlucky after the VAR intervention #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/kymyhVqrlq — Roshn Saudi League (@SPL_EN) September 19, 2025

Η Αλ Καλίτζ μετά από τρεις αγωνιστικές βρίσκεται στην 5η θέση με έξι βαθμούς.