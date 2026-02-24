Αθλητικά

Ο Κώστας Φορτούνης θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα, αρνήθηκε την πρόταση της Αλ Καλίτζ

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός επιθυμεί να επαναπατριστεί σύμφωνα με τους Σαουδάραβες
Ο Κώστας Φορτούνης
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Δημοσίευμα στη Σαουδική Αραβία ασχολήθηκε με το μέλλον του Κώστα Φορτούνη, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού επιθυμεί να φύγει από την Αλ Καλίτζ και να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ο Κώστας Φορτούνης ξεχωρίζει με τις εμφανίσεις του με την Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη, μετρώντας φέτος 8 γκολ και 11 ασίστ σε 20 παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός έχει κερδίσει τους πάντες στην Αλ Καλίτζ, η οποία του πρόσφερε νέο συμβόλαιο.

Μόνο που σύμφωνα με το arriyadiyah.com, ο Κώστας Φορτούνης είναι αρνητικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Καλίτζ, αφού επιθυμεί να γυρίσει στην Ελλάδα για προσωπικούς και όχι οικονομικούς λόγους.

Το συμβόλαιο του Φορτούνη με την Αλ Καλίτζ εκπνέει το καλοκαίρι, οπότε ήδη μπορεί να μιλήσει και να συμφωνήσει ελεύθερα με άλλη ομάδα. Δεν είναι λίγοι, μάλιστα, αυτοί που συνδέουν το όνομα του με τον Ολυμπιακό, την ομάδα που αγαπάει και μεγαλούργησε τα περισσότερα χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Αθλητικά
