O Κώστας Μπράτσος ανέλαβε προπονητής στον Βόλο για τρίτη φορά

Ο Κώστας Μπράτσος ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Βόλος και θα προσπαθήσει να οδηγήσει τη θεσσαλική ομάδα και πάλι στον δρόμο των επιτυχιών.

Μετά από σερί αρνητικά αποτελέσματα, η ΠΑΕ Βόλος προχώρησε σε αλλαγή προπονητή, με τον Χουάν Φεράντο να αποχωρεί και τον Κώστα Μπράτσο να επιστρέφει για τρίτη φορά στην ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλληνας προπονητής θα έχει για βοηθό τον Λευτέρη Κοσμαδάκη.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την πρόσληψη του Κώστα Μπράτσου στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Κώστας Μπράτσος θα έχει για βοηθό τον Λευτέρη Κοσμαδάκη, ενώ αναλυτής της ομάδας αναλαμβάνει ο Κώστας Παρασκευόπουλος».