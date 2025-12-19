Αθλητικά

Ο Κώστας Παπανικολάου αποχώρησε με αίματα στο πρόσωπο από το Ολυμπιακός – Βιλερμπάν

Επέστρεψε λίγο αργότερα στο παρκέ ο αρχηγός του Ολυμπιακού
Ο Παπανικολάου με αίματα με πρόσωπο (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΣΕΦ για τη 17η αγωνιστική της Euroleague, με τον Κώστα Παπανικολάου να ξεκινάει βασικός στο ματς, αλλά να αποχωρεί για τα αποδυτήρια με αίματα στο πρόσωπο.

Ο Μπαστιάν Βατιέ της Βιλερμπάν έκανε αντιαθλητικό φάουλ στον Κώστα Παπανικολάου, χτυπώντας με τον αγκώνα τον αρχηγό του Ολυμπιακού στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να γεμίσει με αίματα και να γίνει αναγκαστική αλλαγή.

Ο Κώστας Παπανικολάου χρειάστηκε να πάει κατευθείαν στα αποδυτήρια να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο των Πειραιωτών, αλλά λίγο αργότερα επέστρεψε στον πάγκο, για να περάσει στη συνέχεια και στο παρκέ.

Δεν είχε ευτυχώς κάτι σοβαρό ο αρχηγός του Ολυμπιακού.

