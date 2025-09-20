Ο Κώστας Παπανικολάου έσπευσε σε τροχαίο να φροντίσει τα παιδιά μιας τραυματισμένης μητέρας

Το μεγαλείο της ψυχής του έδειξε για μία ακόμη φορά ο αρχηγός του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας, Κώστας Παπανικολάου, αφού σύμφωνα με κρητικό Μέσο, έσπευσε σε τροχαίο έξω από το γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού στην Κρήτη, για να φροντίσει δύο μικρά παιδιά.

Το τροχαίο φέρεται να έλαβε χώρα αμέσως μετά το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο στην Κρήτη, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μία μητέρα με τα παιδιά της στο πάρκινγκ του γηπέδου και ενώ ο Κώστας Παπανικολάου και η υπόλοιπη αποστολή των Πειραιωτών βρισκόταν στο λεωφορείο για να επιστρέψει στο ξενοδοχείο.

Το ιατρικό τιμ του Ολυμπιακού έτρεξε στο σημείο για να δώσει τις πρώτες βοήθειες, αλλά το ίδιο έκανε και ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, ο οποίος και απομάκρυνε τα παιδιά από εκεί, ώστε να μη δουν τραυματισμένη τη μητέρα τους. Σύμφωνα με το patris.gr, o Παπανικολάου απασχόλησε για αρκετή ώρα τα παιδιά, ηλικίας περίπου 6 ετών, ρωτώντας «Τι ομάδα είσαστε;» «Ποιοι παίχτες σας αρέσουν;» και άλλα σχετικά, με εκείνα να υποδεικνύουν εκείνον, ως αγαπημένο παίχτης.

Με βάση μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων δε, τα παιδιά γνώριζαν για τον τραυματισμό της μητέρας τους όμως εκείνος τα διαβεβαίωνε ότι όλα θα πάνε καλά, προσπαθώντας να τα παρηγορήσει.