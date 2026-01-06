Ο Κώστας Παπανικολάου ξεπέρασε τον Γιώργο Πρίντεζη στα ριμπάουντ και έγραψε ιστορία στο Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός

Ο Κώστας Παπανικολάου έγραψε ιστορία στο ξεκίνημα του Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός, αφού πήρε το ριμπάουντ που χρειαζόταν για να περάσει στην κορυφή της σχετικής λίστας για τους Πειραιώτες.

Με το 1.364ο ριμπάουντ του στο πρώτο δεκάλεπτο του Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός, ο Κώστας Παπανικολάου άφησε πίσω του τον Γιώργο Πρίντεζη και είναι πλέον ο κορυφαίος ριμπάουντ όλων των εποχών για την ομάδα του στη Euroleague.

Η ενημέρωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Ο Κώστας Παπανικολάου έγραψε ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ιστoρία του Ολυμπιακού στην EuroLeague.

Με το πρώτο του ριμπάουντ στην αναμέτρηση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» έφτασε τα 1.364 ριμπάουντ και έγινε ο κορυφαίος ριμπάουντερ στην ιστορία του συλλόγου στη διοργάνωση, ξεπερνώντας τον Γιώργο Πρίντεζη που στην δική του θρυλική διαδρομή μάζεψε 1.363.

History was made by our Captain!



With his first rebound against Fenerbahce, Kostas Papanikolaou reached 1.364 EuroLeague rebounds, surpassed Giorgos Printezis and became Olympiacos’ all-time leading rebounder in the competition.



A leader. A symbol. A Red & White legend.

Ένα ακόμη σπουδαίο επίτευγμα για έναν παίκτη-σύμβολο του Ολυμπιακού, που εδώ και χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς εντός κι εκτός παρκέ, με συνέπεια, αυταπάρνηση και απόλυτη ταύτιση με τις αξίες της ομάδας. Την πρώτη πεντάδα των κορυφαίων ριμπάουντερ του Ολυμπιακού στην EuroLeague συμπλήρωσαν οι: