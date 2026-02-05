Ο Κώστας Παπανικολάου χάνει και το Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια για τη Euroleague

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το βράδυ της Παρασκευής (06.02.2026, 21:15, Newsit.gr) τη Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ, για την 27η αγωνιστική της Euroleague και θα στερηθεί σε μία ακόμη αναμέτρηση τις υπηρεσίες του Κώστα Παπανικολάου.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού θα απουσιάσει για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι, έχοντας λείψει σε αυτά με Dubai BC, Μπαρτσελόνα και Περιστέρι Betsson. Εκτός του Κώστα Παπανικολάου, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μόντε Μόρις, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του, αλλά και τον Φρανκ Νιλικίνα.