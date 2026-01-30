Ο Κώστας Σλούκας αναδείχθηκε MVP της 25ης αγωνιστικής της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός πέρασε με 79-78 από την έδρα της Βιλερμπάν, με τον Κώστα Σλούκα να πραγματοποιεί την καλύτερη εμφάνιση της 25ης αγωνιστικής στη Euroleague και να παίρνει το βραβείο του MVP.

Ο Κώστας Σλούκας βγήκε μπροστά για τον Παναθηναϊκό και τον βοήθησε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, με μία εντυπωσιακή παρουσία από την αρχή έως του τέλος του αγώνα με τη Βιλερμπάν.

Ο αρχηγός του “τριφυλλιού” ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους (2/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 10/10 βολές), 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο, 4 λάθη, 6 κερδισμένα φάουλ και 36 στο σύστημα αξιολόγησης, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί και MVP της αγωνιστικής στη Euroleague.

Αυτό ήταν δε, το 450ο παιχνίδι του Σλούκα στη διοργάνωση, όπου είναι ο δεύτερος στην ιστορία της σε συμμετοχές.