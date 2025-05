Ο Κώστας Σλούκας έγινε ο δεύτερος παίκτης σε συμμετοχές σε Final Four για την Euroleague

Ο Κώστας Σλούκας με τη συμμετοχή του στον αγώνα του Παναθηναϊκού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση της λίστας των παικτών με τα περισσότερα παιχνίδια σε Final Four της Euroleague.

Συγκεκριμένα στον αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Φενέρμπαχτσε για τον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague, ο Κώστας Σλούκας έφτασε στις 21 συμμετοχές και κατάφερε να γράψει ιστορία.

Πλέον ο αρχηγός των «πράσινων» κυνηγάει τον Σέρχιο Γιουλ ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Another milestone



