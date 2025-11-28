Ο Κώστας Σλούκας ταξίδεψε στο Λονδίνο με τη σύζυγο και την κόρη του

Ο Κώστας Σλούκας εκμεταλλεύτηκε τα ρεπό που έδωσε στους παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Εργκίν Αταμάν και ταξίδεψε με τη σύζυγό του, Μαρία Δαρσινού και την κόρη τους στο Λονδίνο.

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτιζάν, οι παίκτες του “τριφυλλιού” κέρδισαν ένα 4ημερο ρεπό από τον Εργκίν Αταμάν και ο Κώστας Σλούκας βρήκε την ευκαιρία για ένα… χριστουγεννιάτικο ταξίδι.

Το γεγονός έκανε γνωστό τόσο ο ίδιος ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, όσο και η Μαρία Δαρσινού, με μία σειρά από αναρτήσεις με φωτογραφίες τους από το Λονδίνο, στα social media.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα επιστρέψουν την Κυριακή στις προπονήσεις.