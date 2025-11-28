Αθλητικά

Ο Κώστας Σλούκας ταξίδεψε στο Λονδίνο με τη σύζυγο και την κόρη του

Μίνι διακοπές για την οικογένεια Σλούκα στο Λονδίνο
Ο Κώστας Σλούκας ταξίδεψε στο Λονδίνο με τη σύζυγο και την κόρη του

Ο Κώστας Σλούκας εκμεταλλεύτηκε τα ρεπό που έδωσε στους παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Εργκίν Αταμάν και ταξίδεψε με τη σύζυγό του, Μαρία Δαρσινού και την κόρη τους στο Λονδίνο.

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτιζάν, οι παίκτες του “τριφυλλιού” κέρδισαν ένα 4ημερο ρεπό από τον Εργκίν Αταμάν και ο Κώστας Σλούκας βρήκε την ευκαιρία για ένα… χριστουγεννιάτικο ταξίδι.

Το γεγονός έκανε γνωστό τόσο ο ίδιος ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, όσο και η Μαρία Δαρσινού, με μία σειρά από αναρτήσεις με φωτογραφίες τους από το Λονδίνο, στα social media.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Darsy✨ (@maria_darsinou)

sl

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα επιστρέψουν την Κυριακή στις προπονήσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
167
90
77
71
65
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo