Ο Κώστας Τσιμίκας ανακοινώθηκε από τη Ρόμα

Ρωμαίος και με τη βούλα ο διεθνής Έλληνας μπακ
Ο Κώστας Τσιμίκας με το τρόπαιο της Premier League (ΦΩΤΟ Reuters)
Ο Κώστας Τσιμίκας με το τρόπαιο της Premier League (ΦΩΤΟ Reuters)

Στη Ρόμα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κώστας Τσιμίκας. Η ιταλική ομάδα επισημοποίησε τη μετακίνηση του Έλληνα μπακ από το Λίβερπουλ στη Ρώμη.

Ο Κώστας Τσιμίκας ανακοινώθηκε από τη Ρόμα με τα χρώματα της ομάδας δίπλα από τη θρυλική λύκαινα της πόλης με τον Ρωμύλο και τον Ρέμο που έγινε μνημείο του ρωμαϊκού λαού.

Ο Έλληνας μπακ θα αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο στη Ρόμα, η οποία θα καλύψει το συμβόλαιο του στη Λίβερπουλ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τσιμίκας έχει συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Αν τα χάσατε

Στη Λίβερπουλ έχει αγωνιστεί σε 115 παιχνίδια, έχοντας τον ρόλο του back-up του Ρόμπερτσον.

