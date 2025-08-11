Αθλητικά

Ο Κώστας Τσιμίκας αποχωρεί από τη Λίβερπουλ – Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο γράφει για Νότιγχαμ Φόρεστ

Ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος βάζει τον Έλληνα αμυντικό στην έξοδο από τους “ρεντς”
Ο Κώστας Τσιμίκας
Ο Κώστας Τσιμίκας (ΦΩΤΟ Action Images via Reuters/Ed Sykes)

Τις τελευταίες του στιγμές ως παίκτης της Λίβερπουλ εμφανίζεται να περνάει ο Κώστας Τσιμίκας. Ο Έλληνας διεθνής πλησιάζει όλο και περισσότερο στην πόρτα της εξόδου από το “Άνφιλντ”, όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αλλά και το “Skysports”.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ανέφερε σε ανάρτησή του πως ο Κώστας Τσιμίκας αναμένεται να αποχωρήσει από το Άνφιλντ και πως για το λόγο αυτό έμεινε εκτός αποστολής από τον αγώνα της Λίβερπουλ για το Commnity Shield το Σάββατο (10.08.2025).

Ο 29χρονος διεθνής εμφανίζεται έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη έχει ήδη εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Ο Κώστας Τσιμίκας έχει συμβόλαιο με τους “ρεντς” μέχρι και το καλοκαίρι του 2027. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις ενώ έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατακτά το αγγλικό πρωτάθλημα.

