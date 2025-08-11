Ο Κώστας Τσιμίκας αποχωρεί από τη Λίβερπουλ – Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο γράφει για Νότιγχαμ Φόρεστ

Τις τελευταίες του στιγμές ως παίκτης της Λίβερπουλ εμφανίζεται να περνάει ο Κώστας Τσιμίκας. Ο Έλληνας διεθνής πλησιάζει όλο και περισσότερο στην πόρτα της εξόδου από το “Άνφιλντ”, όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αλλά και το “Skysports”.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ανέφερε σε ανάρτησή του πως ο Κώστας Τσιμίκας αναμένεται να αποχωρήσει από το Άνφιλντ και πως για το λόγο αυτό έμεινε εκτός αποστολής από τον αγώνα της Λίβερπουλ για το Commnity Shield το Σάββατο (10.08.2025).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 29χρονος διεθνής εμφανίζεται έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη έχει ήδη εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Kostas Tsimikas, expected to leave Liverpool as he’s been left out of the squad against Palace for this reason.



Player prepared to go and try new chapter, already got approached by Nottingham Forest earlier in the window. pic.twitter.com/P7DFp3rVZj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

Ο Κώστας Τσιμίκας έχει συμβόλαιο με τους “ρεντς” μέχρι και το καλοκαίρι του 2027. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις ενώ έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατακτά το αγγλικό πρωτάθλημα.