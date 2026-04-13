Αθλητικά

Ο Κώστας Τσιμίκας «τελειώνει» από τη Ρόμα και θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ 

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναμένεται να ψάξει το καλοκαίρι ο διεθνής μπακ
Τσιμίκας
Ο Τσιμίκας με τη φανέλα της Ρόμα (Credit Image: Â© Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images)

Στη Λίβερπουλ θα επιστρέψει ο Κώστας Τσιμίκας μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στη Ρόμα, αφού η παρουσία του στην Ιταλία δεν ήταν αυτή που θα ήθελαν οι δύο πλευρές.

Ο Κώστας Τσιμίκας δεν κατάφερε να κερδίσει θέση βασικού στη Ρόμα και έτσι το μέλλον του θα αποφασιστεί και πάλι από τη Λίβερπουλ, με την οριστική αποχώρησή του από την αγγλική ομάδα να είναι το πιθανότερο σενάριο για τον διεθνή μπακ.

Για το επικείμενο τέλος του από τους Ρωμαίους πάντως, ο Ιταλός ρεπόρτερ, Νικολό Σκίρα ανέφερε σε ανάρτησή του τα εξής: “Η Ρόμα δεν είναι ικανοποιημένη με τις εμφανίσεις του Κώστα Τσιμίκα. Έτσι, ο αριστερός μπακ θα φύγει από τη Ρόμα στο τέλος της σεζόν για να επιστρέψει στη Λίβερπουλ, η οποία πρέπει να αποφασίσει αν θα τον κρατήσει ή θα τον πουλήσει ξανά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
69
46
45
43
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo