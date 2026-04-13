Ο Κώστας Τσιμίκας «τελειώνει» από τη Ρόμα και θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ 

Στη Λίβερπουλ θα επιστρέψει ο Κώστας Τσιμίκας μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στη Ρόμα, αφού η παρουσία του στην Ιταλία δεν ήταν αυτή που θα ήθελαν οι δύο πλευρές.

Ο Κώστας Τσιμίκας δεν κατάφερε να κερδίσει θέση βασικού στη Ρόμα και έτσι το μέλλον του θα αποφασιστεί και πάλι από τη Λίβερπουλ, με την οριστική αποχώρησή του από την αγγλική ομάδα να είναι το πιθανότερο σενάριο για τον διεθνή μπακ.

Για το επικείμενο τέλος του από τους Ρωμαίους πάντως, ο Ιταλός ρεπόρτερ, Νικολό Σκίρα ανέφερε σε ανάρτησή του τα εξής: “Η Ρόμα δεν είναι ικανοποιημένη με τις εμφανίσεις του Κώστα Τσιμίκα. Έτσι, ο αριστερός μπακ θα φύγει από τη Ρόμα στο τέλος της σεζόν για να επιστρέψει στη Λίβερπουλ, η οποία πρέπει να αποφασίσει αν θα τον κρατήσει ή θα τον πουλήσει ξανά.