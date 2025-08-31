Ο Κουλιεράκης έκανε πέναλτι στον αγώνα Βόλφσμπουργκ – Μάιντς και έδωσε την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να ισοφαρίσουν

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης υπέπεσε σε πέναλτι στο 89′ μετά από χέρι που έκανε μέσα στην περιοχή και έδωσε την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να πάρουν τον έναν βαθμό της ισοπαλίας στην έδρα της Βόλφσμπουργκ.

Η Βόλφσμπουργκ προηγήθηκε στο 9′ με γκολ του Ζέχντερ και κρατούσε μέχρι λίγο πριν το τελικό σφύριγμα του διαιτητή το προβάδισμα. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, όμως, υπέπεσε σε παράβαση μέσα στην περιοχή με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα. Οι φιλοξενούμενοι δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Ο Αμίρι ευστόχησε από τα έντεκα βήματα στο 89′, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να μοιραστούν από έναν βαθμό.

Η Βόλφσμπουργκ βρίσκεται στην τέταρτη θέση της Bundesliga με 4 βαθμούς, ενώ η Μάιντς είναι 13η με μόλις έναν βαθμό.