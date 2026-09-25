Κριστιάνο Ρονάλντο: Το βαμμένο μαλλί, το ακυρωμένο γκολ και το «άχαστο» στο Πορτογαλία – Ουαλία

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κέρδισε τα “βλέμματα” στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ουαλία στο Nations League, παρότι ο Ζοάο Φέλιξ ήταν αυτός που πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Από την αρχή του αγώνα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο “έκλεψε” τις εντυπώσεις με το βαμμένο του μαλλί και έγινε viral στα social media, αλλά ταυτόχρονα είχε και δύο ακόμη στιγμές με πολλά σχόλια στο Πορτογαλία – Ουαλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ έχασε μία απίθανη ευκαιρία για γκολ στο ματς, ενώ λίγο αργότερα σκόραρε για τους Πορτογάλους με ωραίο τελείωμα, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε για οφσάιντ, μέσω του VAR.

Ronaldo once again turned in an impressive performance. Messi no fit relate at all😂🤪💪 pic.twitter.com/Ih6bE1l9Sq — Majila👑 (@Majilajohnel87) September 24, 2026

🚨The entire stadium did the “Siuuu” celebration with Cristiano Ronaldo



Unfortunately, his goal was ruled out for offside pic.twitter.com/kXdvBVvjod — Polymarket Sports (@PolymarketSport) September 24, 2026

🚨| Ronaldo ALMOST scored a Golazo on his game against Wales. pic.twitter.com/SrYL4MxLVs — Kalshi FC (@KalshiFC) September 24, 2026

🎙️— تعليق تاريخي للخوذيري عند خروج رونالدو :



ستطوى صفحة هي الأكثر شموخًا في كرة القدم 😞 pic.twitter.com/KzJxB1tHmA — إنج سلطان (@zSL6e) September 24, 2026

is that why Ronaldo changed his hair??? 😭😭 pic.twitter.com/08yDgpaTfd — Olumide (@mideswago) September 25, 2026

Ο Ρονάλντο αποθεώθηκε πάντως από τον κόσμο στην αλλαγή του στο ματς.