Αθλητικά

Κριστιάνο Ρονάλντο: Το βαμμένο μαλλί, το ακυρωμένο γκολ και το «άχαστο» στο Πορτογαλία – Ουαλία

Πρωταγωνιστής σε έναν ακόμη αγώνα της Πορτογαλίας ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο Πορτογαλία - Ουαλία / REUTERS/Pedro Nunes
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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κέρδισε τα “βλέμματα” στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ουαλία στο Nations League, παρότι ο Ζοάο Φέλιξ ήταν αυτός που πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Από την αρχή του αγώνα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο “έκλεψε” τις εντυπώσεις με το βαμμένο του μαλλί και έγινε viral στα social media, αλλά ταυτόχρονα είχε και δύο ακόμη στιγμές με πολλά σχόλια στο Πορτογαλία – Ουαλία.

Ο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ έχασε μία απίθανη ευκαιρία για γκολ στο ματς, ενώ λίγο αργότερα σκόραρε για τους Πορτογάλους με ωραίο τελείωμα, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε για οφσάιντ, μέσω του VAR.

Ο Ρονάλντο αποθεώθηκε πάντως από τον κόσμο στην αλλαγή του στο ματς.

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Αθλητικά
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