Ο Κρις Πολ σταμάτησε το μπάσκετ: «Τρελό πως ήμουν στο NBA για τρεις δεκαετίες»

Ένας θρύλος του NBA αποφάσισε να βάλει τέλος στην τεράστια καριέρα του. Ο Κρις Πολ δεν βρήκε ομάδα για να συνεχίσει στο πρωτάθλημα μετά την τελευταία παρουσία του στους Λος Άντζελες Κλίπερς και ανακοίνωσε το φινάλε της πορείας του στο κορυφαίο επίπεδο το μπάσκετ.

Ο Κρις Πολ υπήρξε Rookie της σεζόν στο NBA και αγωνίστηκε σε 149 παιχνίδια πλέι οφ στο NBA, με 20 πόντους και 8 ασίστ κατά μέσο όρο, χωρίς όμως να καταφέρει να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, αφού ο 2021 του το στέρησε στους τελικούς με τους Φοίνιξ Σανς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Αμερικανός με το προσωνύμιο “point-god” ήταν ένας από τους κορυφαίους πλέι μέικερ στην ιστορία του αθλήματος, έχοντας φορέσει τις φανέλες των Σάρλοτ Χόρνετς, Λος Άντζελες Κλίπερς, Χιούστον Ρόκετς, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Φοίνιξ Σανς, Γκόλντεν Στέιτε Γουόριορς και Σαν Αντόνιο Σπερς.

Το «αντίο» του Κρις Πολ στο NBA

«Αυτό ήταν! Έπειτα από 21 χρόνια αφήνω το μπάσκετ. Για πρώτη φορά, αυτή τη στιγμή, δεν έχω την απάντηση και αυτό είναι κάτι που προφανώς θα ξενίζει και τον κόσμο γύρω μου. Είμαι γεμάτος από ευγνωμοσύνη και χαρά. Το μπάσκετ, ως άθλημα, θα παραμείνει στο DNA μου, παρά το γεγονός πως η ταμπέλα του “παίκτη του NBA” θα πάψει να υφίσταται.

Είμαι σε αυτό τον κόσμο για περισσότερη από τη μισή ζωή μου, σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες. Είναι τρελό και τώρα που το λέω αυτό! Ήταν μια τεράστια ευλογία το μπάσκετ για τη ζωή μου και το απήλαυσα».