Ο Κρις Σίλβα ενημέρωσε την ΑΕΚ ότι φεύγει από την ομάδα

Ο Κρις Σίλβα πραγματοποίησε τρομερές εμφανίσεις με την ΑΕΚ στο πρώτο μισό της σεζόν, με αποτέλεσμα να βρεθεί στη λίστα αρκετών ομάδων της Euroleague.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός εξέτασαν την περίπτωση του Κρις Σίλβα, αλλά κανείς δεν έκανε τελική κίνηση από τους δύο. Για τον σέντερ της ΑΕΚ κινήθηκε δυνατά τις τελευταίες ημέρες η Φενέρμπαχτσε και φαίνεται ότι είναι έτοιμη να τον κάνει δικό της.

Από την πλευρά του, ο σέντερ από την Γκαμπόν ενημέρωσε τους ανθρώπους της ΑΕΚ ότι θα ενεργοποιήσει την οψιόν στο συμβόλαιό του και θα αποχωρήσει για ομάδα της Euroleague.

Πλέον οι άνθρωποι της Ένωσης βγαίνουν στην αγορά για την απόκτηση ενός πρωτοκλασάτου ψηλού που θα καλύψει το μεγάλο κενό του Κρις Σίλβα στην κιτρινόμαυρη ρακέτα.