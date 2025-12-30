O Κρις Σίλβα συμφώνησε με τη Φενέρμπαχτσε και φεύγει από την ΑΕΚ

Στην Τουρκία και τη Euroleague φαίνεται ότι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κρις Σίλβα της ΑΕΚ, αφού έφθασε σε συμφωνία με τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για το υπόλοιπο της σεζόν.

Η ρήτρα που είχε στο συμβόλαιό του για τη Euroleague και οι φοβερές εμφανίσεις του με την ΑΕΚ, είχαν δημιουργήσει… μάχη για την απόκτηση του Κρις Σίλβα, με τη Φενέρμπαχτσε να εμφανίζεται ως… νικήτρια, αποσπώντας το “ναι” του Αμερικανού σέντερ.

Έχοντας αναδειχθεί MVP της φάσης των ομίλων του BCL, ο Κρις Σίλβα θα κάνει λοιπόν το “άλμα” για τη Euroleague και μάλιστα για την περσινή πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε, η οποία και κέρδισε την… κούρσα από τις Μπαρτσελόνα και Παρτιζάν σύμφωνα με τα τουρκικά Μέσα.