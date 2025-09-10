Συμβαίνει τώρα:
Ο Κρίστιαν Έρικσεν συμπαίκτης του Κουλιεράκη στη Βόλφσμπουργκ

Ο Δανός ποδοσφαιριστής κυκλοφορούσε ελεύθερος στην αγορά μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
REUTERS
REUTERS/Angelika Warmuth

Παίκτης της Βόλφσμπουργκ θα πρέπει να θεωρείται ο Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Γερμανία.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κρίστιαν Έρικσεν συμφώνησε με τη Βόλφσμπουργκ και θα γίνει συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.

Ο 33χρονος Δανός, αποτελούσε ένα από τα πιο δυνατά ονόματα που κυκλοφορούσαν ελεύθερα στην αγορά το τελευταίο διάστημα, έχοντας αποχωρήσει μετά από τρία χρόνια από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σε τρεις σεζόν με τους κόκκινους διαβόλους, ο Έρικσσεν αγωνίστηκε 107 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 8 γκολ και μοιράζοντας 19 ασίστ.

