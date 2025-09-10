Ο Κρίστιαν Έρικσεν συμπαίκτης του Κουλιεράκη στη Βόλφσμπουργκ

Παίκτης της Βόλφσμπουργκ θα πρέπει να θεωρείται ο Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Γερμανία.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κρίστιαν Έρικσεν συμφώνησε με τη Βόλφσμπουργκ και θα γίνει συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.

Ο 33χρονος Δανός, αποτελούσε ένα από τα πιο δυνατά ονόματα που κυκλοφορούσαν ελεύθερα στην αγορά το τελευταίο διάστημα, έχοντας αποχωρήσει μετά από τρία χρόνια από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Christian Eriksen to Wolfsburg, here we go! Deal in place and medical in Germany for former Man United player.



Eriksen has accepted the proposal as deal can be considered done, as @F_Abolhosseini reported.



New chapter for the Danish star. pic.twitter.com/oPnHMkYO8n — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2025

Σε τρεις σεζόν με τους κόκκινους διαβόλους, ο Έρικσσεν αγωνίστηκε 107 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 8 γκολ και μοιράζοντας 19 ασίστ.