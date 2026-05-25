GBL: Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ τα ζευγάρια των ημιτελικών

Η ΑΕΚ κέρδισε τον Άρη Betsson στο τρίτο ματς της σειράς των προημιτελικών και συμπλήρωσε την τετράδα των ημιτελικών της GBL, με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκός και τον ΠΑΟΚ να είχαν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους αφού «καθάρισαν» εύκολα κόντρα σε Κολοσσό, Μύκονο Betsson και Περιστέρι Betsson.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την ΑΕΚ έχοντας το πλεονέκτημα έδρας μιας και τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο της GBL. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ με το πρώτο ματς να γίνεται στο T- Center.

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών

Ολυμπιακός – Κολοσσός 2-0

ΑΕΚ – Άρης Betsson 2-1

ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson 2-0

Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson 2-0

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

Game 1

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (28/05/26, 18:00)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ (28/05,26, 20:15)

Game 2

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (30/05,26, 15:00)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (30/05,26, 17:00)

Game 3 (αν χρειαστεί)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (01/06,26, 18:00)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ (01/06,26, 20:15)