ΑΕΚ – Άρης Betsson 102-99: Η Ένωση πήρε το «θρίλερ» και έκλεισε ραντεβού με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά της GBL

Η ΑΕΚ κέρδισε 102-99 τον Άρη Betsson σε ένα ντέρμπι ολκής στη Sunel Arena και προκρίθηκε στα ημιτελικά της GBL, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας.

Με καθοριστικούς τους Μπάρτλεϊ και Νάναλι, που πέτυχαν 16 και 12 πόντους αντίστοιχα η ΑΕΚ κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του σκληροτράχηλου Άρη Betsson και να κερδίσει με 2-1 στην σειρά των προημιτελικών της GBL.

Σημαντικοί συνεισφορά στη νίκη της Ένωσης πρόσφερε Φλιώνης με 12 πόντους και 5 ασίστ, όπως και ο Μπράουν με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ. Πρώτος σκόρερ του αγώνα με 23 πόντους ήταν ο Μήτρου-Λονγκ του Άρη Betsson, ενώ στο σκοράρισμα ακολούθησε ο Αμίν Νουά με 21 πόντους.

Στο γήπεδο για να παρακολουθήσει το ματς ήταν και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, μαζί με τον αδερφό του Άλεξ, παρά το γεγονός ότι ο Κώστας δεν αγωνίστηκε για τους Θεσσαλονικείς.

Ο Φίζελ της Ένωσης αποχώρησε υποβασταζόμενος λίγο πριν την ανάπαυλα και δεν επέστρεψε ποτέ στο παρκέ με τους ανθρώπους της ομάδας να ανησυχούν ενόψει των ημιτελικών με τους Πειραιώτες.

ΤΑ Δεκάλεπτα: 32-25, 52-46, 76-68, 102-99

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 14 (2/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3 ασίστ), Σκορδίλης, Μπράουν 14 (4/6 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Φλιώνης 12 (3/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Μπάρτλεϊ 16 (3/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Κατσίβελης 5, Λεκάβιτσιους 12 (2/4 τρίποντα), Χαραλαμπόπουλος 8 (2/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Φίζελ 9 (3/3 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Νάναλι 12 (2/4 δίποντα, 8/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλιτσιτς): Τζόουνς 14 (9/9 βολές, 9 ασίστ), Νουά 21 (2/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Χάρελ 11 (2/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Άντζουσιτς 2, Μήτρου-Λονγκ 23 (3/9 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τσαϊρέλης, Πουλιανίτης 3, Μποχωρίδης 8 (2/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Κουλμπόκα 11 (3/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Φόρεστερ 6 (3/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ).

Τα αποτελέσματα της σειράς

ΑΕΚ – Άρης Betsson 87-81

Άρης Betsson – ΑΕΚ 90-81

ΑΕΚ – Άρης Betsson 102-99