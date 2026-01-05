Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αγόρασε έπαυλη 30 εκατομμυρίων ευρώ στην Πορτογαλία για να μείνει όταν βγει στη «σύνταξη»

Το φινάλε της καριέρας του Κριστιάνο Ρονάλντο πλησιάζει σιγά σιγά και ο Πορτογάλος στέρας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου φαίνεται πως κάνει ήδη σχέδια για την… επόμενη ημέρα που θα τον βρει μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της “DailyMirror” αλλά και Μέσων της Πορτογαλίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ολοκλήρωσε πρόσφατα την αγορά μιας υπερπολυτελούς παραθαλάσσιας έπαυλης αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία προορίζεται να αποτελέσει τη μόνιμη κατοικία του με την οικογένεια του, όταν αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Η εντυπωσιακή κατοικία βρίσκεται σε vip παραθαλάσσιο θέρετρο, περίπου 30 χιλιόμετρα από τη Λισαβόνα, προσφέροντας ιδιωτικότητα αλλά και άμεση πρόσβαση στη θάλασσα.

Όπως θα περίμενε κανείς -για την οικονομική άνεση του Κριστιάνο Ρονάλντο- το ακίνητο είναι εξοπλισμένο με όλες τις ανέσεις που θα περίμενε κανείς, έχοντας εσωτερική και εξωτερική πισίνα, ιδιωτικό κινηματογράφο, υπόγειο γκαράζ τεράστιας χωρητικότητας για τη συλλογή αυτοκινήτων του, χώρους spa και μασάζ, αλλά και ιδιωτική πρόσβαση σε παραλία.

Πέρα από τη νέα αυτή έπαυλη, ο Κριστιάνο Ρονάλντο διαθέτει ήδη πολυτελή ακίνητα στην Πορτογαλία, όπως διαμερίσματα υψηλών προδιαγραφών στη Λισαβόνα και βίλα στη Μαδέιρα.