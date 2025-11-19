Αθλητικά

Κριστιάνο Ρονάλντο για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ: «Εμπνέουμε τις νέες γενιές να χτίσουν το μέλλον με θάρρος και διαρκή ειρήνη»

Ο Πορτογάλος σταρ ευχαρίστησε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για την πρόσκληση στο Λευκό Οίκο
Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο Λευκό Οίκο/ (AP Photo/Alex Brandon)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στο Λευκό Οίκο μαζί με τη μέλλουσα σύζυγό του και έστειλε το μήνυμά του μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στο πλαίσιο του δείπνου για τον πρίγκιπα δίαδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σάλμαν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκες βρέθηκαν στο Λευκό Οίκο και είχαν επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση και τη θερμή υποδοχή από εσάς και την Πρώτη Κυρία σε εμένα και τη μέλλουσα σύζυγό μου.

Ο καθένας από εμάς έχει κάτι ουσιαστικό να προσφέρει και είμαι έτοιμος να κάνω το καθήκον μου, καθώς εμπνέουμε τις νέες γενιές για να χτίσουν ένα μέλλον που ορίζεται με θάρρος, υπευθυνότητα και διαρκή ειρήνη», ανέφερε ο ποδοσφαιριστής της Αλ Νασρ στην ανάρτησή του για την επικοινωνία του με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 

Ο Τραμπ γνώρισε και το γιο του, Μπάρον, με τον Πορτογάλο σταρ, αναφέροντας ότι απέκτησε περισσότερο σεβασμό από το γιο του, εξαιτίας της γνωριμίας του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

