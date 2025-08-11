Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην Χεορχίνα με ένα εντυπωσιακό μονόπετρο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήρε την απόφαση μετά από αρκετά χρόνια σχέσης με την Χεορχίνα Ροντρίγκεζ να της κάνει πρόταση γάμου, προσφέροντας της ένα εκθαμβωτικό και πολύ ακριβό δαχτυλίδι, με την ίδια να μένει έκπληκτη.

Η αποκάλυψη για την πρόταση γάμου του Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε μέσα από το instagram της Χεορχίνα δημοσιεύοντας μία τρυφερή φωτογραφία. Σε αυτή φαίνεται το αριστερό της χέρι ακουμπισμένο πάνω στο δεξί χέρι του Ρονάλντο, με το μονόπετρο να κλέβει την παράσταση. Μάλιστα στην ανάρτηση έγραψε χαρακτηριστικλα:

«Ναι, θέλω. Σε αυτή και σε όλες τις ζωές μου» δείχνοντας πόσο ερωτευμένη είναι με τον «CR7».

Αν και δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον γάμο, το μόνο σίγουρο είναι πως πρόκειται για ένα γεγονός που θα τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας, όπως κάθε τι που αφορά τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Georgina Rodríguez (@georginagio)

Αξίζει να σημειωθεί πως το ζευγάρι διατηρεί σχέση τα τελευταία εννέα χρόνια, από την εποχή που ο Ρονάλντο αγωνιζόταν στην Ισπανία με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, με την Χεορχίνα να βρίσκεται συνεχώς δίπλα στον superstar, στηρίζοντάς τον σε όλα του τα επαγγελματικά βήματα.