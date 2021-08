Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να έχει ήδη καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Γιουβέντους και μάλιστα οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τη μετεγραφή.

Σύμφωνα με αγγλικά και ιταλικά δημοσιεύματα, οι “κόκκινοι διάβολοι” προσφέρουν 25 εκατομμύρια ευρώ (συν παίκτες) στον ιταλικό σύλλογο και όλα δείχνουν ότι θα βρεθεί η “χρυσή τομή” για τη μετακόμιση του Πορτογάλου σούπερ σταρ στην Αγγλία.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα επιστρέψει έτσι στο “Όλντ Τράφορντ”, όπου και… εκτόξευσε την καριέρα του υπό τις οδηγίες του σερ Άλεξ Φέργκιουσον, πριν αποχωρήσει για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

BREAKING: Juventus have received an offer worth €25m from #MUFC for Cristiano Ronaldo, according to Sky in Italy.

Cristiano Ronaldo and Manchester United reunion, more than close. 🔴🇵🇹 #MUFC #Ronaldo



Current situation:

– Official bid made to Juventus.

– Official contract [2023] sent to Jorge Mendes.

– Paperworks to be prepared soon.

– Manchester City are out of the race.



Work in progress. pic.twitter.com/iV1D6edJpa