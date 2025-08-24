Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παρέμεινε χωρίς τίτλο στην Αλ Νασρ, έφτασε τους τρεις χαμένους τελικούς

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε σε ακόμη έναν χαμένο τελικό με την Αλ Νασρ και συνεχίζει χωρίς επίσημο τίτλο στη Σαουδική Αραβία, παρά τις υψηλές προσδοκίες από την ομάδα.

Η μεταγραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ τον Ιανουάριο του 2023 είχε προκαλέσει αίσθηση. Άλλωστε αυτή ήταν η πρώτη φορά στην καριέρα του που ο Πορτογάλος έφυγε από την Ευρώπη και επέλεξε να συνεχίσει τη καριέρα του στην Μέση Ανατολή, σε ένα όχι και τόσο εμπορικό για την εποχή πρωτάθλημα.

Και μπορεί σταδιακά η Σαουδική Αραβία να έγινε προορισμός πολλών αστέρων, ωστόσο η πορεία του «CR7» στην ομάδα σε ομαδικό επίπεδο, καθώς σε προσωπικό μετρά 100 γκολ και δεκάδες βραβεία, δεν είναι και η καλύτερη δυνατή.

Άλλος ένας χαμένος τελικός

Στον τελικό του Super Cup 2025, που διεξήχθη στο Χονγκ Κονγκ, η Αλ Νασρ ηττήθηκε από την Αλ Αχλί με 5-3 στα πέναλτι, μετά από ισοπαλία 2-2 στην κανονική διάρκεια. Ο Ρονάλντο σκόραρε, ευστόχησε και στη διαδικασία των πέναλτι, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Ήταν η τρίτη φορά που χάνει τελικό με τη φανέλα της Αλ Νασρ!

Μοναδικός τίτλος στο ενεργητικό του παραμένει το Κύπελλο Αραβικών Συλλόγων, το οποίο όμως δεν αναγνωρίζεται επίσημα από τη FIFA, κοινώς περισσότερο μοιάζει με φιλικό τουρνουά.

Παράλληλα απογοητευτική είναι και η πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα, στο οποίο η Αλ Νασρ δεν μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο, παρά τα γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος σκοράρει ασταμάτητα.

Το νέο βασιλικό συμβόλαιο και το μέλλον

Αξίζει να σημειωθεί πως είχαν κάνει την εμφάνισή τους ορισμένα σύννεφα γύρω από το μέλλον του Πορτογάλου στον σύλλογο και το κατά πόσο εκείνος θα ήθελε να μείνει στην Αλ Νασρ. Τελικά, οι δυο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία και ο Κριστιάνο Ρονάλντο παρέμεινε παίκτης της ομάδας, με τον ίδιο μάλιστα να υπογράφει ένα συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια μέχρι το 2027 και θα του αποφέρει συνολικά 200 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα bonus!

Αυτό πιθανότατα θα είναι και το τελευταίο συμβόλαιο στη καριέρα του ίδιου, με τον «CR7» να φαίνεται πως έχει κλείσει τη πόρτα της Ευρώπης, θέλοντας να διατηρηθεί μακριά από τις απαιτήσεις του ποδοσφαίρου στην Ήπειρό μας, με σκοπό να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στο ερχόμενο Μουντιάλ του 2026, στο οποίο στοχεύει να κατακτήσει το τρόπαιο με την Πορτογαλία, σε μια ομολογημένους δύσκολη αποστολή.