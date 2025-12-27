Αθλητικά

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε άλλα δυο γκολ με την Αλ Νασρ και έφτασε τα 956 στην καριέρα του

Ακάθεκτος προς τον στόχο των 1000 γκολ ο Πορτογάλος
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει θέσει ως μεγάλο στόχο τα 1.000 γκολ στην καριέρα του, πλησιάζοντας συνεχώς με την ομάδα της Αλ Νασρ και την εθνική Πορτογαλίας. Ο 41χρονος Πορτογάλος επιθετικός σκόραρε δυο φορές στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ – Αλ Όκχντούντ 3-0 και πλησίασε κι άλλο σε αυτό το millestone!

Με τα δυο αυτά γκολ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο τα 956 τέρματα στην απίθανη καριέρα του! Παράλληλα, ο σπουδαίος Πορτογάλος επιθετικός έφτασε τα 40 γκολ μέσα στο 2025, κάτι που καταφέρνει για 14η φορά σε ένα ημερολογιακό έτος.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ για την Αλ Νασρ με εξ επαφής προβολή στο 31′, ενώ “έγραψε” το 2-0 με πλασέ από κοντά, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στο 66′ έστειλε και πάλι την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε από το VAR.

