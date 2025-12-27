Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε άλλα δυο γκολ με την Αλ Νασρ και έφτασε τα 956 στην καριέρα του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει θέσει ως μεγάλο στόχο τα 1.000 γκολ στην καριέρα του, πλησιάζοντας συνεχώς με την ομάδα της Αλ Νασρ και την εθνική Πορτογαλίας. Ο 41χρονος Πορτογάλος επιθετικός σκόραρε δυο φορές στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ – Αλ Όκχντούντ 3-0 και πλησίασε κι άλλο σε αυτό το millestone!

Με τα δυο αυτά γκολ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο τα 956 τέρματα στην απίθανη καριέρα του! Παράλληλα, ο σπουδαίος Πορτογάλος επιθετικός έφτασε τα 40 γκολ μέσα στο 2025, κάτι που καταφέρνει για 14η φορά σε ένα ημερολογιακό έτος.

BUUUTTT ! Cristiano Ronaldo



Ouverture du score ! En mode renard !



32’ | Al Nassr 1 – 0 Al Okhdood pic.twitter.com/w814VZqwD3 — SPL (@ActuSPL) December 27, 2025

BUUUTTT ! Cristiano Ronaldo (Doublé)



CRISTIANOOOO POUR SON 956e BUT



45+3’ | Al Nassr 2 – 0 Al Okhdood pic.twitter.com/N602d8rLxl — SPL (@ActuSPL) December 27, 2025

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ για την Αλ Νασρ με εξ επαφής προβολή στο 31′, ενώ “έγραψε” το 2-0 με πλασέ από κοντά, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στο 66′ έστειλε και πάλι την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε από το VAR.