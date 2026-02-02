Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκέφτεται να αποχωρήσει από την Άλ Νάσρ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απείχε από το ντέρμπι της Αλ Νασρ με την Αλ Ριάντ, θέλοντας να διαμαρτυρηθεί για το τρόπο που μοιράζονται τα λεφτά του PIF (Public Investment Fund) στις τέσσερις ομάδες που ελέγχει.

Το PIF στο πλαίσιο της στρατηγικής του για ανάπτυξη και διεθνοποίηση του πρωταθλήματος, έχει αναλάβει άμεσο έλεγχο τεσσάρων συλλόγων: Αλ Χιλάλ, Αλ Νασρ, Αλ Ιτιχάντ και Αλ Αχλί και ο Κριστιάνο Ρονάλντο θεωρεί ότι τα ποσά δεν κατανέμονται ισόποσα.

Η επικείμενη μεταγραφή του Μπενζεμά στην Αλ Χιλάλ φαίνεται πως έχει εξοργίσει τον Πορτογάλο σταρ, καθώς θεωρεί ότι ηθελημένα ο επενδυτικός όμιλος που διαχειρίζεται τις 4 ομάδες, δεν επιθυμεί η Αλ Νασρ να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Η «record» έριξε βόμβα αποχώρησης το καλοκαίρι εξαιτίας αυτών των γεγονότων και σίγουρα πολλές ομάδες κυρίως από το MLS θα σπεύσουν να τον κάνουν δικό τους, με τη ρήτρα του να είναι στα 50.000.000 ευρώ.

Μένει να φανεί, αν ο Πορτογάλος θα κάνει πίσω στην κόντρα με το PIF ούτως ώστε να κλείσει την καριέρα του στην Αλ Νασρ.