Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε ξανά για την Αλ Νασρ και πλησιάζει τα 1000 γκολ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρήκε για μία ακόμη φορά δίχτυα με τη φανέλα της Αλ Νασρ, όντας από τους πρωταγωνιστές στη νίκη της ομάδας του με 3-0 επί της Αλ Κολούντ στη Σαουδική Αραβία.

Με εύκολο πλασέ από κοντά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Αλ Νασρ για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και έφθασε τα 961 γκολ στην ανεπανάληπτη καριέρα του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει βάλει στόχο να ξεπεράσει τα 1.000 γκολ στην ποδοσφαιρική του διαδρομή και πλέον όλα δείχνουν ότι είναι σε θέση να τα καταφέρει.

Cristiano Ronaldo has now reached 961 career goals.pic.twitter.com/SywT32xAVv — CentreGoals. (@centregoals) January 30, 2026

Η ομάδα του δε, βρίσκεται πλέον στο -3 από την κορυφή της βαθμολογίας.