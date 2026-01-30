Αθλητικά

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε ξανά για την Αλ Νασρ και πλησιάζει τα 1000 γκολ

Ακόμη πιο κοντά στον... αδιανόητο στόχο του ο Ρονάλντο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κόντρα στην Αλ Κολούντ / REUTERS/Hamad I Mohammed

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρήκε για μία ακόμη φορά δίχτυα με τη φανέλα της Αλ Νασρ, όντας από τους πρωταγωνιστές στη νίκη της ομάδας του με 3-0 επί της Αλ Κολούντ στη Σαουδική Αραβία.

Με εύκολο πλασέ από κοντά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Αλ Νασρ για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και έφθασε τα 961 γκολ στην ανεπανάληπτη καριέρα του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει βάλει στόχο να ξεπεράσει τα 1.000 γκολ στην ποδοσφαιρική του διαδρομή και πλέον όλα δείχνουν ότι είναι σε θέση να τα καταφέρει.

Η ομάδα του δε, βρίσκεται πλέον στο -3 από την κορυφή της βαθμολογίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
147
86
74
51
50
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo