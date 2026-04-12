Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε το γκολ Νο968 στη νίκη της Αλ Νασρ με 2-0 επί της

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και πέτυχε ένα ακόμη γκολ στη νίκη της Αλ Νασρ με 2-0 κόντρα στην Αλ Ακούντ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Με υπέροχο κοντρόλ της μπάλας στην κίνηση και πλασέ από κοντά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ για την Αλ Νασρ κόντρα στην Ακούντ και σκόραρε για 968η φορά στην τεράστια καριέρα του.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έκανε έτσι ένα ακόμη βήμα προς τον απόλυτο στόχο του, ο οποίος και είναι να ξεπεράσει τα 1.000 γκολ στην ανεπανάληπτη ποδοσφαιρική του πορεία.

GOAL: CRISTIANO RONALDO GIVES AL NASSR THE LEAD AND SCORES HIS 968TH CAREER GOAL!!!



Al Akhdoud 0-1 Al Nassrpic.twitter.com/x9Q7l4LmeK — CentreGoals. (@centregoals) April 11, 2026

Ο Ζοάο Φέλιξ πέτυχε το δεύτερο γκολ της Αλ Νασρ στο ματς.