Αθλητικά

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε το γκολ Νο968 στη νίκη της Αλ Νασρ με 2-0 επί της

Ακόμη πιο κοντά στα 1.000 γκολ καριέρας ο Πορτογάλος σούπερ σταρ
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πανηγυρίζει γκολ του με την Αλ Νασρ / REUTERS/Stringer

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και πέτυχε ένα ακόμη γκολ στη νίκη της Αλ Νασρ με 2-0 κόντρα στην Αλ Ακούντ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Με υπέροχο κοντρόλ της μπάλας στην κίνηση και πλασέ από κοντά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ για την Αλ Νασρ κόντρα στην Ακούντ και σκόραρε για 968η φορά στην τεράστια καριέρα του.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έκανε έτσι ένα ακόμη βήμα προς τον απόλυτο στόχο του, ο οποίος και είναι να ξεπεράσει τα 1.000 γκολ στην ανεπανάληπτη ποδοσφαιρική του πορεία.

Ο Ζοάο Φέλιξ πέτυχε το δεύτερο γκολ της Αλ Νασρ στο ματς.

