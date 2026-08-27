Αθλητικά

Κλήρωση Champions League: Η ΑΕΚ μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase

Βγαίνει το πρόγραμμα για τις 8 αγωνιστικές της League Phase της διοργάνωσης
Οι παίκτες της ΑΕΚ
Οι παίκτες της ΑΕΚ στα πλέι οφ του Champions League (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Η ΑΕΚ μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase. Μετά τη θριαμβευτική πρόκριση επί της Λέφσκι Σόφιας, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στην κλήρωση της UEFA για το Champions League.

18:47 | 27.08.2026

Η ΑΕΚ θα πάρει 2 ομάδες από κάθε pot και από το 4ο το δικό της

18:46 | 27.08.2026

Η κλήρωση είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 19:00 σε ώρα Ελλάδας

18:40 | 27.08.2026
Οι ημερομηνίες των αγωνιστικών της League Phase


1η αγωνιστική: 8–10 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 13/14 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 20/21 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 3/4 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 24/25 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 8/9 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 19/20 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027

18:39 | 27.08.2026
Τα γκρουπ δυναμικότητας

 

Pot 1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ρεάλ (Ισπανία)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Λίβερπουλ (Αγγλία)

Ίντερ (Ιταλία)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Άρσεναλ (Αγγλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Pot 2

Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Ρόμα (Ιταλία)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)

Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)

Μπέτις (Ισπανία)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Pot 3

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Λιλ (Γαλλία)

Μπόντο Γκλιμτ

Νάπολι (Ιταλία)

Λειψία (Γερμανία)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)

Φενέρμπαχτσε

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)

Pot 4

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)

Στουτγάρδη (Γερμανία)

ΑΕΚ (Ελλάδα)

ΛΑΣΚ Λιντς

Κόμο (Ιταλία)

Λανς (Γαλλία)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Βίκινγκ (Νορβηγία)

18:36 | 27.08.2026

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει έτσι να της... χαμογελάσει και η κλήρωση για να συνεχιστεί το ευρωπαϊκό της όνειρο

 

 

ΦΩΤΟ Eurokinissi
Κληρώνει για την ΑΕΚ στη League Phase του Champions League – Τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι
Η πρώτη αγωνιστική της League Phase θα γίνει το τριήμερο στις 8-9-10 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιανουαρίου
18:35 | 27.08.2026

Η ΑΕΚ εξασφάλισε ήδη σπουδαία έσοδα από τη διοργάνωση και θέλει να ανταποκριθεί και αγωνιστικά, στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΑΕΚ: Τα εκατομμύρια που εξασφάλισε από το Champions League
Η UEFA προβλέπει για καθεμία από τις 36 ομάδες της League Phase σταθερό ποσό συμμετοχής ύψους 18.620.000. ευρώ
18:34 | 27.08.2026
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Η εκπληκτική ομάδα του Μάρκο Nίκολιτς "καθάρισε" την πρόκριση με τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο και θα... κουνήσει το "σεντόνι" του Champions League για 6η φορά στην ιστορία της
18:34 | 27.08.2026

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18:33 | 27.08.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την κλήρωση του Champions League, με την ΑΕΚ να μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase

18:25 | 27.08.2026
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