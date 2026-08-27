Κλήρωση Champions League: Η ΑΕΚ μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase

ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0: Κιτρινόμαυρος θρίαμβος και πρόκριση στη League Phase του Champions League

Η εκπληκτική ομάδα του Μάρκο Nίκολιτς "καθάρισε" την πρόκριση με τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο και θα... κουνήσει το "σεντόνι" του Champions League για 6η φορά στην ιστορία της