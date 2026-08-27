Κλήρωση Champions League: Η ΑΕΚ μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase

Η ΑΕΚ μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase. Μετά τη θριαμβευτική πρόκριση επί της Λέφσκι Σόφιας, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στην κλήρωση της UEFA για το Champions League.
Η ΑΕΚ θα πάρει 2 ομάδες από κάθε pot και από το 4ο το δικό της
Η κλήρωση είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 19:00 σε ώρα Ελλάδας
1η αγωνιστική: 8–10 Σεπτεμβρίου 2026
2η αγωνιστική: 13/14 Οκτωβρίου 2026
3η αγωνιστική: 20/21 Οκτωβρίου 2026
4η αγωνιστική: 3/4 Νοεμβρίου 2026
5η αγωνιστική: 24/25 Νοεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 8/9 Δεκεμβρίου 2026
7η αγωνιστική: 19/20 Ιανουαρίου 2027
8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027
Pot 1
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Ρεάλ (Ισπανία)
Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)
Λίβερπουλ (Αγγλία)
Ίντερ (Ιταλία)
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)
Άρσεναλ (Αγγλία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)
Pot 2
Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)
Ρόμα (Ιταλία)
Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)
Άστον Βίλα (Αγγλία)
Πόρτο (Πορτογαλία)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)
Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)
Μπέτις (Ισπανία)
Αϊντχόφεν (Ολλανδία)
Pot 3
Φέγενορντ (Ολλανδία)
Λιλ (Γαλλία)
Μπόντο Γκλιμτ
Νάπολι (Ιταλία)
Λειψία (Γερμανία)
Βιγιαρεάλ (Ισπανία)
Φενέρμπαχτσε
Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)
Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)
Pot 4
Σλάβια Πράγας (Τσεχία)
Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)
Στουτγάρδη (Γερμανία)
ΑΕΚ (Ελλάδα)
ΛΑΣΚ Λιντς
Κόμο (Ιταλία)
Λανς (Γαλλία)
Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)
Βίκινγκ (Νορβηγία)
Μετά το επιβλητικό 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας, η ΑΕΚ ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase του Champions League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την κλήρωση του Champions League, με την ΑΕΚ να μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase