Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τζούνιορ σκόραρε για πρώτη φορά με την εθνική Πορτογαλίας Κ15 και πανηγύρισε σαν τον πατέρα του

Ο γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε απέναντι στην Κροατία το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Κ15 της Εθνικής Πορτογαλίας και το πανηγύρισε ακριβώς, όπως ο πατέρας του!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τζούνιορ συμμετέχει με την εθνική Πορτογαλίας Κ15 στο τουρνουά “Vlatko Markovic” και -φορώντας το Νο7 του πατέρα του- σκόραρε δυο φορές στον τελικό , κόντρα στην Κροατία.

Ο πιτσιρικάς πανηγύρισε το πρώτο του γκολ, κάνοντας το γνωστό “Siu”, την κίνηση αλλά και ιαχή που είναι σήμα κατατεθέν του πατέρα του.

NO WAY RONALDO Jr scored two goals against Croatia in final



Cluth genes like his father pic.twitter.com/JyBaJ2kUX9