Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος στο τοπικό πρωτάθλημα της Πιερίας – Ανακοινώθηκε από τον Γ.Α.Σ Σβορώνου

Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα στα τοπικά πρωταθλήματα της Πιερίας.

Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος επέστρεψε στην ομάδα που τον ανέδειξε, με τον 33χρονο κεντρικό αμυντικό να ανακοινώνεται από τον Γ.Α.Σ Σβορώνου, δηλαδή τον σύλλογο που πήρε τη μεταγραφή το 2007 για τον Ολυμπιακό.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Παπαδόπουλος έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα σε 310 αγώνες, ενώ έχει υπάρξει διεθνής με την Εθνική Ελλάδας 35 φορές.

Η ανακοίνωση

“Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος επιστρέφει σπίτι του!

Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την ομάδα μας, για το χωριό μας, για όλους μας.

Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο διεθνής ποδοσφαιριστής που έκανε καριέρα σε Ελλάδα και Ευρώπη, επιστρέφει στον τόπο που τον ανέδειξε, στην ομάδα από όπου ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα – τον ΓΑΣ Σβορώνου.

Για εμάς δεν είναι απλά μια μεταγραφή. Είναι η επιστροφή του δικού μας παιδιού. Είναι τιμή, συγκίνηση και περηφάνια να τον ξαναβλέπουμε με τα κιτρινόμαυρα, στο γήπεδο που πρωτόπαιξε ποδόσφαιρο.

Ο Κυριάκος έρχεται για να στηρίξει, να εμπνεύσει και να μεταδώσει την εμπειρία του στους νέους ποδοσφαιριστές μας. Έρχεται να δώσει δύναμη σε όλη την οικογένεια του Σβορώνου.

Καλώς ήρθες ξανά σπίτι σου, Κυριάκο! “