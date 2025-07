Ο Λαμίν Γιαμάλ στο στόχαστρο της ισπανικής κυβέρνησης – Καταγγελία για εξευτελισμό ατόμων με νανισμό στο πάρτι του

Mπλεξίματα με το νόμο θα έχει ο Λαμίν Γιαμάλ καθώς μια ισπανική ομάδα υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία δεσμεύτηκε να κινηθεί νομικά εναντίον του, μετά από δημοσιεύματα που αναφέρουν την πρόσληψη ατόμων με νανισμό ως… ψυχαγωγικό θέαμα στο πάρτι γενεθλίων του ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα.

Το πάρτι του Λαμίν Γιαμάλ έχει σχολιάσει πολύ αρνητικά τις τελευταίες ώρες και αφορμή είναι τα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα θέλησε να έχει άτομα με νανισμό στα γενέθλια του, προκειμένου να διασκεδάσουν τους καλεσμένους του.

Η Ένωση Ατόμων με Αχονδροπλασία και Άλλες Σκελετικές Δυσπλασίες (ADEE) ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως η χρησιμοποίηση ατόμων με νανισμό «ως θέαμα» στο πάρτι του Γιαμάλ διαιωνίζει στερεότυπα, ενισχύει τις διακρίσεις και υπονομεύει την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Η ανακοίνωση επικαλέστηκε τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στην Ισπανία, η οποία απαγορεύει θεάματα ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν άτομα με αναπηρία με τρόπο που προκαλεί γελοιοποίηση ή θίγει την αξιοπρέπειά τους.

«Είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιούνται άτομα με νανισμό για διασκέδαση σε ιδιωτικά πάρτι στον 21ο αιώνα, ειδικά όταν εμπλέκονται δημόσια πρόσωπα», δήλωσε η πρόεδρος της ADEE, Καρολίνα Πουέντε. «Η αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα της κοινότητάς μας δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ψυχαγωγίας σε καμία περίπτωση».

Για τα παραπάνω, οι εκπρόσωποι του Γιαμάλ δεν έχει πάρει ακόμη θέση ο Γιαμάλ, όπως και οι εκπροσώπου του.

