Ο Λαμίν Σίλα από τον Ολυμπιακό στη Νότιγχαμ Φόρεστ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την απόκτηση νεαρού, Λαμίν Σίλα, με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο επιθετικός από την Γκάμπια εντάσσεται στην αγγλική ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα είναι μέλος της Β΄ του Γουόρεν Τζόις για τη σεζόν 2025-26.

Ο Λαμίν Σιλά είχε μια επιτυχημένη σεζόν με την Κ19 του Ολυμπιακού (σκόραρε εννέα φορές και έδωσε πέντε ασίστ σε 17 αγώνες στο ελληνικό πρωτάθλημα), με το πρώτο του γκολ να έρχεται στο ντεμπούτο του και να είναι το νικητήριο εναντίον του Παναθηναϊκού.

Ο επικεφαλής ανάπτυξης ποδοσφαίρου και διαχείρισης ταλέντων του συλλόγου, Κρεγκ Μαλχόλαντ, δήλωσε: “Είναι πραγματικά σημαντικό η ομάδα ανερχόμενων ταλέντων μας να έχει ένα μείγμα από τους καλύτερους παίκτες της τοπικής περιοχής που έχουν περάσει από την Ακαδημία μας, καθώς και κορυφαία ταλέντα από όλο τον κόσμο”.

