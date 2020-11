Ο Λαπόρτα “κατεβαίνει” για πρόεδρος της Μπαρτσελόνα!

Έτοιμος να διεκδικήσει για μια ακόμα φορά την προεδρία της Μπαρτσελόνα ο Χουάν Λαπόρτα

Ο Τζόζεπ Μαρία Μπαρτομέου παραιτήθηκε πριν από λίγο καιρό από την προεδρία της Μπαρτσελόνα και πλέον οι Καταλανοί ψάχνουν τον διοικητικό τους ηγέτη, που θα τους βοηθήσει να επιστρέψουν στην… κορυφή σε Ισπανία και Champions League.

Το συγκεκριμένο άτομο όμως δεν αποκλείεται να έχει περάσει και στο παρελθόν από την προεδρία των «μπλαουγκράνα», έχοντας φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ο Χουάν Λαπόρτα ετοιμάζεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητα του, για τις εκλογές στην Μπαρτσελόνα.

Τα ισπανικά ΜΜΕ επισημαίνουν ότι ο Λαπόρτα έχει προχωρήσει και στις απαιτούμενες ενέργειες για να μπορέσει και τυπικά να καταθέσει την υποψήφιότητά του .

📰 — Joan Laporta will announce his presidential campaign imminently. His board is prepared and ready to go. Currently he is finalizing the details to rent a building in which he will run the electoral campaign from. [sin concesiones] pic.twitter.com/taXGOLhRoH