Ο Λάσο αποθέωσε τον Παναθηναϊκό: «Είναι από τις πιο επιτυχημένες ομάδες των τελευταίων χρόνων»

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Εφές Αναντολού στην τελευταία αγωνιστική της Euroleague (17/04/26, 21:15) και ο Πάμπλο Λάσο στις καθιερωμένες δηλώσεις που έκανε εκθείασε το «τριφύλλι».

Ο Λάσο που ήταν υποψήφιος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού πριν αναλάβει ο Αταμάν στις δηλώσεις που έκανε ανέφερε ότι οι πράσινοι είναι στις πιο επιτυχημένες ομάδες των τελευταίων χρόνων στη διοργάνωση.

«Είναι το τελευταίο μας παιχνίδι στη Euroleague αυτή τη σεζόν. Για τον Παναθηναϊκό είναι αναμφίβολα ένας πολύ σημαντικός αγώνας. Θέλουν να καταλάβουν την καλύτερη δυνατή θέση στη βαθμολογία.

Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με παίκτες επιπέδου MVP σχεδόν σε κάθε θέση, με τεράστιο δυναμικό και καθοδηγείται από έναν εξαιρετικό προπονητή.

Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίζεις μια τέτοια ομάδα. Ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι βρισκόμαστε απέναντι σε μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες των τελευταίων δύο-τριών ετών, πρέπει να αγωνιστούμε σε πολύ υψηλό επίπεδο για να είμαστε ανταγωνιστικοί στο γήπεδο», είπε ο Πάμπλο Λάσο για τους πράσινους.