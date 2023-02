Ο Λεμπρόν Τζέιμς βρέθηκε στην Αριζόνα και παρακολούθησε από κοντά τον θρίαμβο των Kansas City Chiefs στο Super Bowl. Ο ηγέτης των Λος Άντζελες Λέικερς αποδοκιμάστηκε, αλλά έδωσε την δική του απάντησή με ένα… στέμμα!

Εκμεταλλευόμενος το ρεπό των Λέικερς, ο Λεμπρον Τζέιμς βρέθηκε στο “State Farm Stadium” του Γκλένταλ στην Αριζόνα και παρακολούθησε από τις θέσεις των επισήμων τον κορυφαίο αγώνα του NFL, το Super Bowl, συνοδευόμενος από την σύζυγό του, Σαβάνα.

Όταν ο “Βασιλιάς” προβλήθηκε στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου, το κοινό στην πλειοψηφία του άρχισε να αποδοκιμάζει, καθώς οι… ντόπιοι οπαδοί είναι φίλοι των Φοίνιξ Σανς (μεγάλων ανταγωνιστών των “λιμνανθρώπων” στην Δύση).

Ο εδώ και λίγα 24ωρα πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ δεν…. ίδρωσε ιδιαίτερα και απάντησε με μια χειρονομία. Ο Λεμπρόν Τζέιμς έκανε πως τοποθετεί στο κεφάλι του ένα στέμμα, δείχνοντας έτσι να αδιαφορεί για τις αποδοκιμασίες.

They boo’ed LeBron and he put the crown on his head pic.twitter.com/EdBRJ7L6E7