Εμφατική νίκη μέσα στο Λος Άντζελες πέτυχαν οι Σανς. Παρά την υπερπροσπάθεια του Λεμπρόν Τζέιμς, η ομάδα του Φοίνιξ επικράτησε με 108-90 των Λέικερς. Τρομερό ματς από τον Μπούκερ.

Οι Λέικερς υποδέχθηκαν τους Φοίνιξ Σανς έχοντας αρκετές απουσίες και παρά την υπερπροσπάθεια του Λεμπρόν Τζέιμς, ηττήθηκαν στο Λος Άντζελες από τους Σανς με 108-90.

Η ομάδα του Φοίνιξ ανέβηκε έτσι στο 25-5 στη σεζόν ενώ οι “λιμνάνθρωποι” βρίσκονται στην… απόλυτη ισορροπία με ρεκόρ 16-16.

Στο 1.330 παιχνίδι στο ΝΒΑ ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε 34 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Ράσελ Γουέστμπρουκ είχε double-double (22 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ)

Ο Ντέβιν Μπούκερ ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 24 πόντους, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 6/11 τρίποντα, ενώ καλή απόδοση είχαν επίσης οι Κρις Πολ (11 πόντοι, 9 ασίστ), ΝτεΆντρε Έιτον (19 πόντοι, 11 ριμπάουντ), Μικάλ Μπρίτιζς (14 πόντοι) και Κάμερον Τζόνσον (14 πόντοι, 8 ριμπάουντ).

D Book and the Suns come out of halftime HOT 🔥 pic.twitter.com/Q59y50OApx