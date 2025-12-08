Αθλητικά

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έγινε ο δεύτερος παίκτης με τις περισσότερες νίκες σε κανονική περίοδο στο NBA

Ο ηγέτης των Λος Άντζελες Λέικερς «έλαμψε» στην έδρα των 76ers
ΦΩΤΟ Credit: Dan Hamilton-Imagn Images

Πλησιάζοντας τα 41α γενέθλιά του και διανύοντας την 23η σεζόν του στο NBA, ο Λεμπρόν Τζέιμς πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην έδρα των Φιλαδέλφεια 76ερς, οδηγώντας -μαζί με τον Λούκα Ντόντσιτς- τους Λος Άντζελες Λέικερς στην νίκη με 112-108.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς τελείωσε τον αγώνα στο “Xfinity Mobile Arena” έχοντας 29 πόντους, επτά ριμπάουντ κι έξι ασίστ. Ο ηγέτης των Λέικερς σημείωσε 10 διαδοχικούς πόντους στα τελευταία λεπτά, συμπεριλαμβανομένου ενός καθοριστικού τρίποντου με το ένα… πόδι (!), πανηγυρίζοντας με μία κίνηση σαν να φορά ένα στέμμα στο κεφάλι του, μια κλασική χειρονομία μετά τις πιο αποφασιστικές φάσεις του, υπενθυμίζοντας σε όλους ποιος είναι ο “Βασιλιάς”.

Με την εμφάνισή του αυτή, ο Λεμπρόν Τζέιμς ανέβηκε στη δεύτερη θέση της λίστας των παικτών με τις περισσότερες νίκες κανονικής περιόδου στην ιστορία του NBA.

Ο “βασιλιάς” έφτασε τις 1.015 νίκες, προσπερνώντας τον Ρόμπερτ Πάρις των 1.014. Μπροστά του βρίσκεται μόνο ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ των 1.074 θετικών αποτελεσμάτων.

