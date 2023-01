Οι Ντάλας Μάβερικς του Λούκα Ντόντσιτς επικράτησαν με 119-115 επί των Λος Άντζελες Λέικερς, μετά από δύο παρατάσεις, με τον Λεμπρόν Τζέιμς να είναι όμως έξαλλος με τους διαιτητές για μία φάση στο τέλος της κανονικής διάρκειας.

Ο Τρόι Μπράουν πήρε σουτ νίκης για τους Λέικερς, αλλά αστόχησε πάνω στο μαρκάρισμα του Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ, διαμαρτυρόμενος για φάουλ. Έξαλλος ήταν και ο Λεμπρόν Τζέιμς και τα “έχωσε” στους διαιτητές.

Ο Μπράουν έκανε μάλιστα δηλώσεις για το θέμα μετά το ματς και ο “Βασιλιάς” ακούγεται στο σχετικό video να φωνάζει από το βάθος στα αποδυτήρια “Ήταν γ@μ@μ@ν@ φάουλ”.

“That’s a f—-ing foul”



