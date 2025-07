Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο βρέθηκε στο Wimbledon και είδε τον αγώνα Αλκαράθ – Φριτζ

Αρκετή λάμψη είχαν οι κερκίδες του Wimbledon, καθώς ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έδωσε το παρών και παρακολούθησε την πρόκριση του Κάρλος Αλκαράθ στον τελικό της διοργάνωσης.

Η κάμερα εντόπισε τον Ντι Κάπριο στην εξέδρα αρκετά ευδιάθετο να συνομιλεί με δυο πρώην τενίστριες, την Ντομίνικα Τσιμπούλκοβα και την Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα! Ο βραβευμένος με Oscar ηθοποιός φέρεται πως αποτέλεσε γούρι στον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος κέρδισε 3-1 σετ (6-4, 5-7, 6-3, 7-6) τον Τέιλορ Φριτζ και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Wimbledon, εκεί που θα αντιμετωπίσει είτε τον Νόβακ Τζόκοβιτς, είτε τον Γιανίκ Σίνερ.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόσφατα ο πασίγνωστος ηθοποιός είχε βρεθεί στον γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσες στην Ιταλία, θέλοντας ωστόσο να μην γίνει αντιληπτός από τους παπαράτσι, φορώντας ένα καπέλο και μια μάσκα, προκειμένου να κρύψει τα χαρακτηριστικά του.

