Η έρευνα του FBI που οδήγησε στην πώληση των Λος Άντζελες Λέικερς έναντι 12.500.000.000 δολαρίων

Σε αναταραχή είναι ο κόσμος του NBA με την ξαφνική πώληση των Λος Άντζελες Λέικερς έναντι 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε λόγω έρευνας του FBI στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Μαρκ Γουόλτερ.

Ο μέχρι πρότινος ιδιοκτήτης των Λέικερς, Μαρκ Γουόλτερ, επικοινώνησε σύμφωνα με τους New York Times, με τους Μπόμπ Άιγκερ και Τζόσουα Κούσνερ την Παρασκευή (07/08/26) και μέσα στο Σαββατοκύριακο έδωσαν τα χέρια για να αλλάξει η ιδιοκτησία της ομάδας με τους νέους ιδιοκτήτες να δίνουν 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Γουόλτερ την είχε αγοράσει ένα χρόνο αργότερα από την οικογένεια Μπας καταβάλλοντας 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

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Ο Μάρκ Γουόλτερ, με βάση του ρεπορτάζ των New York Times, δεν αναζητούσε αγοραστές για την ομάδα, όμως η προσφορά ήταν τόσο καλή που δεν μπορούσε να πει όχι. Όμως, δύο άλλα αμερικανικά Μέσα αναφέρουν ότι όλα ξεκίνησαν από την έρευνα του FBI στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Γουόλτερ, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης των Λος Άντζελες Σπαρκς και συμμετέχει στους Λος Άντζελες Ντότζερς.

Η έρευνα των ομοσπονδιακών Αρχών εξετάζει οικονομικές παρατυπίες που αφορούν δύο ασφαλιστικές εταιρείες, τις οποίες διευθύνει, όπως και την Guggenheim Partners, στην οποία έχει μερίδιο και είναι διευθύνων σύμβουλος.

Από το περασμένο φθινόπωρο φαίνεται πως έχουν ξεκινήσει οι έρευνες, σύμφωνα με το Bloomberg. Το FBI κατάσχεσε το τηλέφωνο του Γουόλτερ. Αυτό που φέρεται να ερευνάται είναι αν είχε παραπλανηθεί η Mudabala Capital σχετικά με τις αποτιμήσεις των εταιρειών του Γουόλτερ, προτού το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Άμπου Ντάμπι επενδύσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία με την οποία έγινε η αγορά των Λέικερς λίγους μήνες αργότερα.

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Το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς των Λέικερς

Ο Τζόσουα Κούσνερ, που κατέχει μερίδιο και στους Μαϊάμι Χιτ, το οποίο θα πρέπει να πουλήσει στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, δημιούργησε φέτος την Thrive Festival, για να επενδύσει σε περιουσιακά στοιχεία με χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να αναπαραχθούν από την τεχνολογία.

Η Thrive Festival έγινε μέρος ενός μεγάλου σκανδάλου που πήγε να συμβεί στη FIFA με την πώληση μεριδίων του Μουντιάλ, με την ιδέα του Ινφαντίνο να καταρρέει μετά από το σάλο που προκλήθηκε, αλλά και της οικογενειακής σχέσης του Τζάρεντ Κούσνερ, αδερφού του Τζόσουα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τζάρεντ Κούσνερ είναι γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Μπομπ Άιγκερ ήταν για χρόνια διευθύνων σύμβουλος της Disney, που κατέχει τα ESPN, ABC και φυσικά την Disney World. Έχει χρόνια επαφή με το NBA, καθώς η Disney είναι τηλεοπτικός συνεργάτης και κάτοχος των δικαιωμάτων της λίγκας. Τον περασμένο Απρίλιο έγινε σύμβουλος της Thrive Eternal.