Ο Λίαμ Ροσένιορ θα είναι ο νέος προπονητής της Τσέλσι

Ο Λίαμ Ροσένιορ θα είναι ο διάδοχος του Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο της Τσέλσι, αφού όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο προπονητής έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τους Λονδρέζους.

Η Τσέλσι αποφάσισε να απομακρύνει τον Μαρέσκα από τον πάγκο της, λόγω ορισμένων αρνητικών αποτελεσμάτων και πλέον είναι έτοιμη να ανακοινώσει τον Ροσένιορ, που αφήνει το Στρασβούργο για να αναλάβει τους μπλε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 41χρονος Άγγλος προπονητής έχει εντυπωσιάσει τους ανθρώπους της ομάδας με τη δουλεία του στο Στρασβούργο, το οποίο ανήκει στην ίδια ιδιοκτησία με την Τσέλσι, και αυτό τους οδήγησε να του δώσουν τα κλειδιά των αποδυτηρίων των Λονδρέζων.

Τα λόγια του Ροσένιορ για την Τσέλσι

«Είναι μία απίστευτη ευκαιρία που μου παρουσιάζεται σε έναν εκπληκτικό σύλλογο, τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Μία ευκαιρία που δεν μπορούσα να απορρίψω. Και μπορώ να πάω σπίτι μου, να δω τα παιδιά μου. Έκανα θυσία που ήμουν μακριά τους. Στην Στρασμπούρ πέρασα τους 18 καλύτερους μήνες της επαγγελματικής καριέρας μου.

Γνώρισα μερικά εκπληκτικά άτομα και τίποτα από όσα πέτυχα δεν θα είχε συμβεί χωρίς την δουλειά όλων όσων συνδέονται με αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο. Δεν είναι μόνο η Τσέλσι, υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες που παίζουν στο Champions League. Αυτή την ευκαιρία ωστόσο, δεν μπορούσα να την αφήσω να φύγει. Δεν έχω υπογράψει ακόμη.

Έχω συμφωνήσει προφορικά με την Τσέλσι. Έχουν συμφωνηθεί τα πάντα και μέσα στις ερχόμενες ώρες θα υπάρχουν ανακοινώσεις»