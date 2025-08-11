Ο Λιονέλ Μέσι απουσίασε και η Ίντερ Μαϊάμι γνώρισε τη συντριβή από την Ορλάντο Σίτι του Λουίς Μουριέλ

Ο Λιονέλ Μέσι απουσίασε από το ντέρμπι της Φλόριντα για το MLS και είδε την ομάδα του να γνωρίζει τη συντριβή. Με δύο γκολ και μια ασίστ του Λουίς Μουριέλ, η Ορλάντο Σίτι πήρε με 4-1 την Ίντερ Μαϊάμι, νικώντας την για δεύτερη φορά φέτος με διαφορά τριών τερμάτων και προσπερνώντας την στη βαθμολογία της Ανατολής.

Ο Μουριέλ άνοιξε το σκορ στο 2’ και σημείωσε και το τρίτο τέρμα της Σίτι στο 50’, με τον Οχέδα να βρίσκει δίχτυα στο 58’ και τον Πασάλιτς να διαμορφώνει το τελικό 4-1 στο 88’. Η ομάδα του Μαϊάμι, που αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία Λιονέλ Μέσι (ήπια θλάση στον οπίσθιο μηριαίο), ισοφάρισε προσωρινά στο 3’ με τον Γιανίκ Μπράιτ, όμως στη συνέχεια λύγισε από την πίεση των γηπεδούχων (22 τελικές, 12 εντός στόχου).

Ο Ουστάρι επέστρεψε κάτω από τα δοκάρια μετά από τραυματισμό, πραγματοποιώντας 8 επεμβάσεις, ενώ ο γκολκίπερ της Ορλάντο, Πέδρο Γκαγιέσε, συνέχισε παρά τον τραυματισμό του στο δεύτερο ημίχρονο.

Η Ορλάντο Σίτι με αυτή τη νίκη είναι τέταρτη με 44 βαθμούς μετά από 26 ματς στην ανατολική περιφέρεια, ενώ η Ίντερ Μαϊάμι έπεσε στην έκτη θέση έχοντας 42 βαθμούς αλλά σε 23 παιχνίδια.