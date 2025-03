Ο Λιονέλ Μέσι είδε από κοντά την πρόκριση του Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του Miami Open – Αντάλλαξαν δώρα οι δυο «αστέρες»

Υπό το βλέμμα του Λιονέλ Μέσι, ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε τον Βούλγαρο, Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ με 6-2, 6-3 και προκρίθηκε στον τελικό του Masters 1000, που διεξάγεται στο Μαϊάμι. Στον τελικό ο Σέρβος θα παίξει με τον 19χρονο Τσέχο, Γιάκουμπ Μένσικ (Νο 54), ο οποίος έκανε την έκπληξη αποκλείοντας τον Αμερικανό, Τέϊλορ Φριτζ (Νο 4) 7-6(4), 4-6, 7-6(4).

Ο Λιονέλ Μέσι τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στην Ίντερ Μαϊάμι κι έτσι είχε τη δυνατότητα να επισκεφτεί το “Hard Rock Stadium” και να παρακολουθήσει τον ημιτελικό του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Masters 1000 του Μαϊάμι.

Μάλιστα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνάντησε τον Λιονέλ Μέσι και την οικογένειά του μετά τον αγώνα και αντάλλαξαν δώρα. Στα αποδυτήρια, όπου οι δυο “αστέρες” του αθλητισμού αντάλλαξαν φανέλες, ήταν και ο συμπατριώτης του κορυφαίου ποδοσφαιριστή, Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο (πολύ καλός φίλος του Σέρβου).

Θυμίζουμε ότι ο Τζόκοβιτς είχε συμμετάσχει στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Ντελ Πότρο, στην ενεργό δράση.

