ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Το ιστορικό ρεκόρ που πλησίασε η Ένωση και η απίθανη επίδοση του Ροντινέι

Η ΑΕΚ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της και έχει να καυχιέται και για ένα ασύλληπτο αήττητο ρεκόρ, μετά και το 1-1 με τον Ολυμπιακό, στο φινάλε των πλέι οφ της Super League.

Η ΑΕΚ έφτασε τα 24 σερί ματς πρωταθλήματος δίχως ήττα στο φετινό πρωτάθλημα, μετά και την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν γνώρισε την ήττα σε κανένα άλλο παιχνίδι πρωταθλήματος, που ακολούθησε του 2-0 από τον Ολυμπιακό στο “Γ. Καραϊσκάκης” στις 26 Οκτωβρίου..

Παράλληλα, η ΑΕΚ πλησίασε το ιστορικό ρεκόρ της σεζόν 1977/78, όταν είχε καταγράψει 31 αγώνες χωρίς ήττα. Το φετινό αήττητο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της ιστορίας της σε μια σεζόν, καθώς ξεπέρασε τους 23 αγώνες της περιόδου 1975/76.

Τέλος, οι «κιτρινόμαυροι» ολοκλήρωσαν δέκα διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς ήττα απέναντι στους βασικούς ανταγωνιστές τους (Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ), με απολογισμό πέντε νίκες και πέντε ισοπαλίες.

Τα αήττητα ματς της ΑΕΚ

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0

ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1

ΑΕΚ – Άρης 1-0

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3

ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1

Άρης – ΑΕΚ 1-1

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0

Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 0-1

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0

Βόλος – ΑΕΚ 2-2

ΑΕΚ – ΑΕΛ 1-0

Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2

ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1

Στο “στρατόπεδο” του Ολυμπιακού, το φινάλε των πλέι οφ άφησε μια γλυκιά γεύση στους Πειραιώτες, αφού η ομάδα κατάφερε να κατακτήσει τη 2η θέση στη φετινή Super League, με τον Ροντινέι να σημειώνει “χρυσό” γκολ και να τραβάει την ομάδα στο συγκεκριμέο ευρωπαϊκό μονοπάτι.

Ο Βραζιλιάνος μπακ του Ολυμπιακού κατάφερε να σκοράρει σε τρία διαδοχικά ντέρμπι, στα φετινά πλέι οφ της Super League. Ο Ροντινέι σκόραρε αρχικά απέναντι στον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της 10ης Μαΐου, συνέχισε με γκολ κόντρα στον Παναθηναϊκό λίγες ημέρες αργότερα και ολοκλήρωσε το εντυπωσιακό του σερί με τέρμα απέναντι στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ένα σερί που δεν έχει προηγούμενο, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, για παίκτη των “ερυθρόλευκων”. Το απόλυτο ρεκόρ ανήκει στον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, ο οποίος είχε σκοράρει σε πέντε διαδοχικά ντέρμπι τη σεζόν 2001-02.

Ο Ροντινέι -που χρησιμοποιήθηκε ως εξτρέμ από τον μεντιλίμπαρ- έφτασε τα 10 γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη Super League, προσθέτοντας ακόμη ένα στο Κύπελλο και ένα στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική του συνεισφορά στο επιθετικό κομμάτι.

Μάλιστα, ο Ροντινέι έβαλε 4 γκολ σε 5 τελικές, σημειώνοντας τα 4 από 6 ερυθρόλευκα γκολ στα φετινά πλέι οφ..

Οι επιδόσεις του Ροντινέι στα πλέι οφ

Με τον Παναθηναϊκό στο 0-2: 1 γκολ σε 1 τελική σε 97 λεπτά

Με τον ΠΑΟΚ στο 1-1: 1 γκολ σε 1 τελική σε 97 λεπτά

Με τον Παναθηναϊκό στο 1-0: 1 γκολ σε 1 τελική σε 94 λεπτά

Με την ΑΕΚ στο 1-1: 1 γκολ με 1 τελική σε 96 λεπτά

Οι τελικές του στα ματς που δεν σκόραρε

Στο 0-1 με την ΑΕΚ: 0 σε 101 λεπτά

Στο 3-1 με τον ΠΑΟΚ: 1 σε 71 λεπτά

Τα υπόλοιπα γκολ του Ολυμπιακού στα πλέι οφ ήρθαν από…

Ελ Καμπί: 1 γκολ στο 3-1 με τον ΠΑΟΚ

Ζέλσον: 1 γκολ στο 0-2 με τον Παναθηναϊκό

Οι επιδόσεις του Ροντινέι συνολικά στο πρωτάθλημα

24 αγώνες

1836 λεπτά

4 γκολ

3 ασίστ

17 τελικές

21 φάουλ υπέρ

19 φάουλ κατά

73 λάθη

Οι χρονιές του Ροντινέι ως προς τα γκολ στον Ολυμπιακό

2025-2026: 4 γκολ σε 24 αγώνες

2024-2025: 4 γκολ σε 29 αγώνες

2023-2024: 2 γκολ σε 30 αγώνες

2022-2023: 0 γκολ σε 19 αγώνες