Ο Λιονέλ Μέσι έστειλε την Ίντερ Μαϊάμι στον τελικό του Λιγκ Καπ

Η ομάδα του Αργεντινού θα παίξει με τους Σιάτλ Σάουντερς, για το τρόπαιο
Ο Λιονέλ Μέσι με την Ίντερ Μαϊάμι (ΦΩΤΟ Credit: Sam Navarro-Imagn Images)
Ο Λιονέλ Μέσι σημείωσε δύο γκολ και οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στην νίκη με 3-1 επί της Ορλάντο Σίτι και στον τελικό του Leagues Cup.

Επιστρέφοντας μετά από απουσία σε δύο αγώνες -αφού ήταν τραυματίας στον δεξιό μηρό- ο Λιονέλ Μέσι ισοφάρισε σε 1-1 από το σημείο του πέναλτι στο 77’ και λίγο μετά (88’) έδωσε στην Ίντερ Μαϊάμι το προβάδισμα. Οι φιλοξενούμενοι είχαν ανοίξει το σκορ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με τον Πάσαλιτς.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Τελάσκο Σεγκόβια διαμόρφωσε το τελικό σκορ, ενώ στον τελικό, η Ιντερ θα αντιμετωπίσει τους Σιάτλ Σάουντερς, που απέκλεισαν τους Λος Άντζελες Γκάλαξι.

