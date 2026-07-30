Παναθηναϊκός – Πάκσι live η ρεβάνς στα προκριματικά του Conference League

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πάκσι στο ΟΑΚΑ στη ρεβάνς του 2ου προκριματικού γύρου του Conference League και θέλει να εκμεταλλευτεί τη νίκη του με 2-1 στην Ουγγαρία για να εξασφαλίσει την πρόκριση.