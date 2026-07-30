Παναθηναϊκός – Πάκσι live η ρεβάνς στα προκριματικά του Conference League

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πάκσι στο ΟΑΚΑ στη ρεβάνς του 2ου προκριματικού γύρου του Conference League και θέλει να εκμεταλλευτεί τη νίκη του με 2-1 στην Ουγγαρία για να εξασφαλίσει την πρόκριση.
Conference League2ος προκριματικός γύρος
0 - 0
1ο ημίχρονο
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21:32 | 30.07.2026
21:31 | 30.07.2026
21:30 | 30.07.2026
2'
Καλό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό
Ο Γιάγκουσιτς πήρε ωραία την μπάλα και την «έσπασε» στον Ζαρουρί, το σουτ του οποίου κόντραρε και απομακρύνθηκε
21:17 | 30.07.2026
Ξεκίνησε το ματς στο ΟΑΚΑ
21:17 | 30.07.2026
Στον πάγκο για το «τριφύλλι» θα βρίσκονται οι Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Λάβδας, Φαν Ντρόνγκελεν, Τσιριβέγια, Παντελίδης, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Μπινιάρης, Ραστόντερ
21:17 | 30.07.2026
Η ενδεκάδα της Πάκσι
Kόβατσικ, Ζέκε, Βας, Σαμπό - Λάπου, Παπ, Βιντέκερ, Γκιόρφι - Πέτο, Χόρβατ - Σάλαϊ.
21:16 | 30.07.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Ζαρουρί, Αντίνο, Γιάγκουσιτς, Τετέι.
20:42 | 30.07.2026
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού τίμησαν τη μνήμη των τριών πυροσβεστών που σκοτώθηκαν σε Ρέθυμνο και Γύθειο
20:41 | 30.07.2026
Η ΤΣΣΚΑ 1948 θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού ή της Πάκσι μετά το τέλος του αγώνα στο ΟΑΚΑ
20:40 | 30.07.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Πάκσι στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League