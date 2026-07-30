Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Πάκσι live η ρεβάνς στα προκριματικά του Conference League

Με την ΤΣΣΚΑ 1948 θα αναμετρηθούν οι πράσινοι σε περίπτωση πρόκρισης στην επόμενη φάση
Ο Ζαρουρί
Conference League
2ος προκριματικός γύρος
0 - 0
1ο ημίχρονο
Ο Ζαρουρί κόντρα στην Πάκσι/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πάκσι στο ΟΑΚΑ στη ρεβάνς του 2ου προκριματικού γύρου του Conference League και θέλει να εκμεταλλευτεί τη νίκη του με 2-1 στην Ουγγαρία για να εξασφαλίσει την πρόκριση.

21:32 | 30.07.2026
21:31 | 30.07.2026
21:30 | 30.07.2026
2'
Καλό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό

Ο Γιάγκουσιτς πήρε ωραία την μπάλα και την «έσπασε» στον Ζαρουρί, το σουτ του οποίου κόντραρε και απομακρύνθηκε

21:17 | 30.07.2026
Ξεκίνησε το ματς στο ΟΑΚΑ
21:17 | 30.07.2026

Στον πάγκο για το «τριφύλλι» θα βρίσκονται οι Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Λάβδας, Φαν Ντρόνγκελεν, Τσιριβέγια, Παντελίδης, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Μπινιάρης, Ραστόντερ

21:17 | 30.07.2026
Η ενδεκάδα της Πάκσι

Kόβατσικ, Ζέκε, Βας, Σαμπό - Λάπου, Παπ, Βιντέκερ, Γκιόρφι - Πέτο, Χόρβατ - Σάλαϊ.

21:16 | 30.07.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Ζαρουρί, Αντίνο, Γιάγκουσιτς, Τετέι.

20:42 | 30.07.2026
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού τίμησαν τη μνήμη των τριών πυροσβεστών που σκοτώθηκαν σε Ρέθυμνο και Γύθειο
Το πανό των οπαδών του Παναθηναϊκού για τους πυροσβέστες/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
20:41 | 30.07.2026
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20:40 | 30.07.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Πάκσι στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League

 

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